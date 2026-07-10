I recenti attacchi tra Stati Uniti e Iran aumentano l’incertezza in Medio Oriente colpita anche la Giordania

L'Iran ha lanciato dieci missili balistici contro una base militare nel nord della Giordania, secondo quanto dichiarato dal governo iraniano. La Giordania ha confermato di aver intercettato missili che avevano violato il suo spazio aereo, attivando le sirene di allarme. Gli attacchi aumentano l’incertezza nella regione, coinvolgendo anche altri paesi. Non sono stati segnalati danni o vittime immediatamente.

L’ Iran ha dichiarato di aver lanciato 10 missili balistici contro una base militare statunitense nel nord della Giordania. Il governo giordano ha confermato di aver intercettato missili iraniani che avevano violato lo spazio aereo del paese, facendo scattare le sirene di allarme. Le forze statunitensi, invece, hanno colpito diverse località nella provincia costiera iraniana di Bushehr intorno a mezzogiorno ora locale, secondo quanto riportato dai media iraniani. Tra gli obiettivi figuravano il perimetro di una centrale nucleare e un molo per pescherecci, secondo un funzionario regionale citato dall’agenzia di stampa statale IRNA. Washington non ha confermato di aver condotto questi ultimi attacchi, ma le notizie seguono una serie di raid statunitensi avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Nuovi attacchi USA in IRAN. TEHERAN: colpite basi militari americane in BAHREIN e KUWAIT

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