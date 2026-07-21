Un emendamento presentato da Forza Italia alla legge sulla riforma delle professioni sanitarie permette ai medici dipendenti e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di esercitare attività professionali aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro, presso strutture pubbliche o private accreditate. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune organizzazioni di categoria che si oppongono, mentre altre esprimono sostegno. La discussione riguarda l’opportunità di consentire un’attività extra rispetto all’orario di servizio dei medici.

Non si placa la scia di polemiche scatenata dall’ emendamento di Forza Italia alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, che punta a consentire ai medici dipendenti e convenzionati col Ssn di svolgere attività professionale aggiuntiva, al di fuori dell’orario di servizio, presso strutture pubbliche o private accreditate. La volontà di superare il vincolo di esclusività dei medici del Ssn, con l’obiettivo dichiarato di potenziare l’assistenza territoriale, ha incontrato la ferma opposizione di Anaao Assomed, il sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari. “Medici non sono tappabuchi”. “Non siamo i tappabuchi di un sistema al collasso”, è stata la risposta piccata del segretario nazionale Pierino Di Silverio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Medici ed esclusività, il botta e risposta tra Anaao e Forza Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Botta e risposta tra Saverio Tommasi ed Eterno dopo l’aggressione di ParmaDopo l'aggressione di un giovane attivista della Lega a Parma durante una diretta social, si è acceso un dibattito online tra Saverio Tommasi ed...

Il botta e risposta tra Antonella Elia e Alessandra MussoliniDopo la finale di un reality show, si è acceso uno scambio di commenti tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Temi più discussi: Bagarre sull’esclusività per i medici Ssn. Forza Italia punta allo stop al vincolo. Anaao: Nessun colpo di mano, pronti allo stato di agitazione; Case di comunità, scontro sull'esclusività dei medici. Anaao pronta alla mobilitazione; Anaao: no all’abolizione del vincolo di esclusività per lavorare nelle Case di comunità; Forza Italia lancia la sua proposta di riforma del Ssn: più territorio, valorizzazione dei medici di famiglia e nuovo contratto per gli specializzandi.

Bagarre sull’esclusività per i medici Ssn. Forza Italia punta allo stop al vincolo. Anaao: Nessun colpo di mano, pronti allo stato di agitazione quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com

Esclusività dei medici. Anaao a Forza Italia: Prima il confronto, poi gli emendamentiAnaao Assomed replica a FI sull'emendamento in materia di esclusività, criticando il metodo con cui è stato presentato: Prima il confronto, poi gli emendamenti. quotidianosanita.it

Medici ed esclusività, il botta e risposta tra Anaao e Forza ItaliaIl botta e risposta tra medici e Forza Italia sull'emendamento che punta a superare il vincolo di esclusività per dipendenti e convenzionati col Ssn ... lapresse.it

Medicina interna/ MEU per lavorare in Pronto Soccorso, lavoro in futuro reddit