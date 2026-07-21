Mazzarri pesca in Italia per l’Iraklis | Belotti e De Sciglio nel mirino

Da calcionews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell’Iraklis Salonicco ha messo nel mirino due attaccanti e un difensore italiani. Si tratta di un attaccante e un terzino, entrambi attualmente in squadre italiane. La società sta valutando le offerte e le possibilità di ingaggio per portare i giocatori in Grecia. Non sono state ancora rese note le cifre o i tempi dell’eventuale trasferimento. La trattativa è in fase iniziale e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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Mazzarri chiama Italia, il tecnico guarda al mercato italiano per rinforzare l’Iraklis Salonicco: nel mirino Belotti e De Sciglio. Walter Mazzarri guarda all’Italia per rinforzare il suo nuovo Iraklis Salonicco. Il tecnico toscano, ripartito dalla Grecia, sta provando a costruire una squadra competitiva e avrebbe messo nel mirino diversi profili conosciuti nel calcio italiano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, dopo aver visto sfumare la pista Lorenzo Insigne, passato a parametro zero dal Pescara alla Sampdoria, Mazzarri starebbe valutando altri due nomi importanti: Andrea Belotti e Mattia De Sciglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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