Mazzarri pesca in Italia per l’Iraklis | Belotti e De Sciglio nel mirino

Notizia in breve

Il tecnico dell’Iraklis Salonicco ha messo nel mirino due attaccanti e un difensore italiani. Si tratta di un attaccante e un terzino, entrambi attualmente in squadre italiane. La società sta valutando le offerte e le possibilità di ingaggio per portare i giocatori in Grecia. Non sono state ancora rese note le cifre o i tempi dell’eventuale trasferimento. La trattativa è in fase iniziale e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.