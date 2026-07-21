Nel porto di Vado Ligure sono stati sequestrati oltre 770 chili di cocaina nascosti tra le banane. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico, proveniente dall’Ecuador, avrebbe un valore stimato di circa 250 milioni di euro sul mercato dello spaccio. La droga era nascosta all’interno di un container destinato al commercio legale.

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il carico, proveniente dall’Ecuador, avrebbe fruttato fino a 250 milioni di euro sul mercato dello spaccio Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. I finanzieri del Gruppo di Savona e i funzionari della Sezione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina purissima nascosta all’interno di un container frigorifero proveniente dall’Ecuador. Il carico illecito era occultato tra decine di pallet di banane e consisteva in 650 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, oltre 770 chili di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure: oltre 770 chili nascosti tra le banane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure: intercettati 340 chili nascosti tra i platani.

Notizie e thread social correlati

Maxi sequestro di cocaina: trovati 770 chili nascosti tra le bananeNel porto di Vado Ligure, un container proveniente dall’Ecuador è stato sottoposto a sequestro dopo il ritrovamento di oltre 770 chili di cocaina...

Savona, maxi-sequestro di cocaina nel porto di Vado Ligure: bloccati oltre 340 chiliNel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, sono stati sequestrati oltre 340 chili di cocaina.

Temi più discussi: Bergeggi, rete fantasma rimossa dai carabinieri nell'area marina protetta; Savona teneva oltre tre chili di droga nascosti in casa e nel frigorifero | incastrato dal fiuto del cane Rey; Brescia sequestrati 130 kg di alimenti non idonei al consumo | distrutti tortellini carne pesce e pane.

Vado Ligure, maxi sequestro di cocaina nel porto: oltre 770 chili nascosti in un container di banane dlvr.it/TTdTfK @LaStampa x.com

Gdf e Adm sequestrano oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure reddit

Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure: oltre 770 chili nascosti in un carico di bananeL'operazione condotta da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza. In meno di un mese, nello scalo savonese sono stati sequestrati oltre mille chilogrammi di cocaina. La droga era nasc ... ilsecoloxix.it

Savona: sequestrati al porto di Vado Ligure 800 kg. di cocaina purissimaNuovo maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari ... msn.com