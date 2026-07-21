max fanelli simbolo della lotta sul fine vita

Notizia in breve

Il 20 luglio ricorrono dieci anni dalla morte di Max Fanelli, noto per aver combattuto contro la Sla. La sua battaglia ha attirato l’attenzione pubblica e ha contribuito a portare il tema del fine vita al centro del dibattito nazionale. Fanelli si è distinto per la sua attività pubblica e per aver sostenuto la richiesta di una legge che regolamenti le scelte sul fine vita. La sua vicenda è rimasta come esempio di impegno in questa materia.