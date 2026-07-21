Max Fanelli simbolo della lotta sul fine vita
Il 20 luglio ricorrono dieci anni dalla morte di Max Fanelli, noto per aver combattuto contro la Sla. La sua battaglia ha attirato l’attenzione pubblica e ha contribuito a portare il tema del fine vita al centro del dibattito nazionale. Fanelli si è distinto per la sua attività pubblica e per aver sostenuto la richiesta di una legge che regolamenti le scelte sul fine vita. La sua vicenda è rimasta come esempio di impegno in questa materia.
Sono trascorsi dieci anni, ieri, il 20 luglio, dalla scomparsa di Massimo "Max" Fanelli, che con la sua battaglia contro la Sla è diventato simbolo nazionale della lotta per una legge sul fine vita. Nel 2016 il Comune di Falconara Marittima gli conferì la cittadinanza onoraria, primo nome iscritto nell’Albo d’onore cittadino, riconoscendo il suo impegno come presidente dell’associazione " I Compagni di Jeneba Onlus ", da anni attiva in Sierra Leone con progetti di scuola, mensa e assistenza sanitaria per i bambini del villaggio di Jeneba. Per ricordare questo anniversario, venerdì, alle 21.30, al Circo Marinaro lungo la spiaggia falconarese, La Bandiera della Pace Interiore presenterà in concerto l’album "La storia di Max". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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