L’avvocato Lorenzo Borrè ha affermato che una decisione del 2021, relativa al simbolo del Movimento 5 Stelle, favorisce la posizione di chi sostiene che il simbolo sia di proprietà del fondatore del movimento. Borrè ha spiegato che questa decisione precedente può influenzare la disputa attuale sulla proprietà e sull’uso del simbolo, che rimane al centro di un contenzioso legale tra le parti coinvolte.

Avvocato Lorenzo Borrè, da legale che negli anni scorsi ha patrocinato la questione del simbolo e del nome del Movimento 5 Stelle, può spiegare a lettori ed elettori il nodo del contendere tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? "La questione, da quel che leggo sui media, ruota intorno alla possibilità di inibire al M5S presieduto da Giuseppe Conte l’ utilizzo del nome e del contrassegno". 2009, 2012, 2017: può riassumere le tappe? "Va ricordato, per meglio contestualizzare la vicenda, che nell’ottobre del 2009 Casaleggio e Grillo fondarono il Movimento 5 Stelle dotandolo di uno statuto che attribuiva al comico genovese il diritto di utilizzo esclusivo del contrassegno dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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