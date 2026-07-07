M5s lotta sul simbolo | Il precedente del 2021 dà ragione a Grillo

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’avvocato Lorenzo Borrè ha affermato che una decisione del 2021, relativa al simbolo del Movimento 5 Stelle, favorisce la posizione di chi sostiene che il simbolo sia di proprietà del fondatore del movimento. Borrè ha spiegato che questa decisione precedente può influenzare la disputa attuale sulla proprietà e sull’uso del simbolo, che rimane al centro di un contenzioso legale tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avvocato Lorenzo Borrè, da legale che negli anni scorsi ha patrocinato la questione del simbolo e del nome del Movimento 5 Stelle, può spiegare a lettori ed elettori il nodo del contendere tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? "La questione, da quel che leggo sui media, ruota intorno alla possibilità di inibire al M5S presieduto da Giuseppe Conte l’ utilizzo del nome e del contrassegno". 2009, 2012, 2017: può riassumere le tappe? "Va ricordato, per meglio contestualizzare la vicenda, che nell’ottobre del 2009 Casaleggio e Grillo fondarono il Movimento 5 Stelle dotandolo di uno statuto che attribuiva al comico genovese il diritto di utilizzo esclusivo del contrassegno dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

m5s lotta sul simbolo il precedente del 2021 d224 ragione a grillo
© Quotidiano.net - M5s, lotta sul simbolo: "Il precedente del 2021 dà ragione a Grillo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto SordiStasera, alle 21:20, su Rete 4, viene trasmesso il film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi.

Giuseppe Conte contro Beppe Grillo: "Zero chance che il simbolo torni a lui"Giuseppe Conte ha dichiarato che non ci sono possibilità che il simbolo di un partito torni nelle mani di Beppe Grillo.

Temi più discussi: M5s, lotta sul simbolo: Il precedente del 2021 dà ragione a Grillo; Milano è fuori controllo. La campagna scomoda del Movimento 5 Stelle; Barone: Arresti di oggi risultato significativo. Importante riprendere il lavoro della Commissione regionale antimafia.

m5s lotta sul simboloM5s, lotta sul simbolo: Il precedente del 2021 dà ragione a GrilloAvvocato Lorenzo Borrè, da legale che negli anni scorsi ha patrocinato la questione del simbolo e del nome del Movimento 5 Stelle, può spiegare a lettori ed elettori il nodo del contendere tra Beppe G ... quotidiano.net

M5s, ancora fuoco e fiamme. Conte chiamato Mago di Oz da Beppe Grillo e Draghi, la rivelazione choc: Mi sfottevano insiemeGrillo ha ragione in un certo senso, il M5s fondato da lui è morto, ma non sono morti i principi e valori perché c’è stata una rifondazione da parte degli iscritti. Lo dice il leader del M5s ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web