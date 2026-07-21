Maturità e polemica sui crediti Uno studente non è un esame di 30 minuti Il dibattito in rete

La proposta di ridurre il peso dei crediti scolastici nel voto finale della Maturità ha provocato una reazione piuttosto decisa. Nei commenti, infatti, prevale l’idea opposta: il percorso seguito negli anni dovrebbe contare di più, non di meno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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