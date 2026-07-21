Mattia Furlani rinuncia ai Campionati Italiani | Sono in crescita cerco la forma per gli Europei E la confidenza mentale…

Notizia in breve

Mattia Furlani non gareggerà ai Campionati Italiani Assoluti di atletica in programma a Firenze il 24-25 luglio. Il nuotatore ha spiegato di preferire concentrarsi sulla crescita personale e sulla preparazione per gli Europei, puntando a migliorare la forma fisica e la fiducia mentale. La decisione è stata comunicata dallo stesso atleta, che ha scelto di non partecipare alla competizione nazionale per dedicarsi agli obiettivi internazionali.