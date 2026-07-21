Mattia Furlani rinuncia ai Campionati Italiani | Sono in crescita cerco la forma per gli Europei E la confidenza mentale…
Mattia Furlani non gareggerà ai Campionati Italiani Assoluti di atletica in programma a Firenze il 24-25 luglio. Il nuotatore ha spiegato di preferire concentrarsi sulla crescita personale e sulla preparazione per gli Europei, puntando a migliorare la forma fisica e la fiducia mentale. La decisione è stata comunicata dallo stesso atleta, che ha scelto di non partecipare alla competizione nazionale per dedicarsi agli obiettivi internazionali.
Mattia Furlani non parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, che si disputeranno a Firenze nel weekend del 24-25 luglio. Il Campione del Mondo di salto in lungo non figura nelle startlist diffuse nella giornata odierna, a differenza di altre stelle del panorama tricolore come Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi, Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, che hanno confermato la propria presenza. Il fuoriclasse laziale ha deciso di non presentarsi nel capoluogo toscano per provare a recuperare al meglio in vista degli Europei, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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