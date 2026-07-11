A Montecarlo, durante la decima tappa della Diamond League di atletica, Mattia Furlani ha saltato 8.01 metri al primo tentativo nel salto in lungo. Successivamente, ha segnato 7 metri. In un’intervista, ha espresso dubbi sulla partecipazione agli Europei, chiedendosi se ne valga la pena.

A Montecarlo, in occasione della decima tappa della Diamond League di atletica, è tornato in pedana Mattia Furlani, che ha ottenuto 8.01 al primo tentativo nel salto in lungo, per poi far segnare 7.91 e due nulli, prima di fermarsi e non rischiare ulteriormente. Al rientro da un infortunio, l’azzurro ha spiegato a “ La Gazzetta dello Sport ” i motivi dello stop anticipato ed ha svelato di non aver ancora preso una decisione definitiva circa la partecipazione agli Europei. Furlani sarà al via degli Assoluti e poi deciderà il da farsi. Le parole dell’azzurro alla Rosea: “ Anche se so di essere guarito ho avuto paura di sentir male. Ho fatto fatica, sapevo di non valere certe misure. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani mette in dubbio gli Europei: “Non so se ne vale la pena”

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