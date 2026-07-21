Linda Manzoni, 30 anni, e il compagno Federico Cortinovi, 39 anni, sono in attesa del loro primo bambino. Linda ha espresso entusiasmo riguardo alla nascita, affermando di non vedere l’ora che Federico diventi papà e di sentirsi ancora più innamorata di lui in quell’istante. La coppia ha partecipato a un programma televisivo, e Linda ha condiviso le sue emozioni pubblicamente.

“ Non vedo l’ora di vederlo diventare papà. Ho la sensazione che in quell’istante mi innamorerò di lui ancora una volta, ancora di più”. Cresce l’emozione di Linda Manzoni, la logopedista 30enne di Verderio, in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Federico Cortinovi s, 39enne di Stezzano (Bergamo). La coppia ha “riscritto le regole” di uno dei programmi più amati di Real Time, “Matrimonio a prima vista ”. I due lombardi hanno infatti partecipato all’edizione 2025 ma inizialmente erano stati abbinati per le nozze al buio dal team di esperti ad altre due persone (Marina e Andrea). Alla fine del docu reality le coppie “originarie” sono saltate: sia Linda e Andrea che Marina e Federico hanno scelto di lasciarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Matrimonio a prima vista, l’emozione Linda: “Non vedo l’ora di vedere Federico diventare papà. Mi innamorerò ancora di più di lui”

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DOPPIO REGALO Linda e Federico emozionano a MAV

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