Una coppia formata durante un reality ha annunciato il nome del figlio, nato dopo il matrimonio. La coppia, composta da Linda Manzoni e Federico Cortinovis, ha confermato la nascita del bambino. Non sono stati forniti dettagli sulla data di nascita o sul nome scelto. La notizia arriva dopo che il pubblico aveva dubitato sulla veridicità della relazione, ma la coppia ha mantenuto la privacy fino all’annuncio.

Per quanto spesso il pubblico metta in dubbio la veridicità di certi programmi, c’è da dire che il tempo ha dimostrato che alcune coppie uscite da reality e dating show non solo hanno resistito, ma hanno anche creato famiglie bellissime. Così, dopo il recente annuncio della gravidanza di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, ex di Matrimonio a prima vista, adesso anche altri due vecchi partecipanti al reality di Real Time hanno voluto informare i follower sull’andamento della gestazione. Manca infatti sempre meno all’arrivo del primo figlio di Linda Manzoni e Federico Cortinovis, la coppia nata lontano dalle telecamere dopo la partecipazione alla tredicesima edizione di Matrimonio a prima vista, andata in onda pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Matrimonio a prima vista, la coppia “a sorpresa” Linda Manzoni e Federico Cortinovis annuncia il nome del figlio

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FINALE COL BOTTO | MATRIMONIO A PRIMA VISTA STAGIONE 13 E POI... (PUNTATA 9)

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