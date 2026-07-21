Matematica in palestra | il basket fa crescere i voti sulle frazioni +15% L’esperimento su 309 studenti di 11-13 anni

Uno studio condotto su 309 studenti tra gli 11 e i 13 anni ha rilevato un aumento del 15% nei voti sulle frazioni dopo un’attività di matematica svolta in palestra, usando il basket come metodo didattico. I ragazzi hanno partecipato a lezioni in cui si muovevano sul campo con il pallone, anziché sedersi in classe. La ricerca è stata condotta dall’Università di Copenaghen e dalla Norwegian School of Sport Sciences.

Una lezione di matematica in cui i ragazzi non sono seduti al banco, ma corrono sul parquet di una palestra con un pallone da basket tra le mani. È esattamente ciò che ha sperimentato un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen e della Norwegian School of Sport Sciences, coinvolgendo 309 studenti norvegesi tra gli 11 e i 13 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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