Massolin colpisce Chivu ma anche il Monza! Primi contatti del club bianzolo con l’Inter

Notizia in breve

Massolin ha colpito Chivu e il Monza si è fatto avanti per il centrocampista francese. Il giocatore sta attirando l'attenzione durante il ritiro e il club brianzolo ha avviato i primi contatti con l'Inter. La trattativa è alle prime fasi, ma il Monza sembra intenzionato a rafforzare il reparto mediano con questo profilo. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, e le parti stanno valutando le prossime mosse.