Massolin colpisce Chivu ma anche il Monza! Primi contatti del club bianzolo con l’Inter

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massolin ha colpito Chivu e il Monza si è fatto avanti per il centrocampista francese. Il giocatore sta attirando l'attenzione durante il ritiro e il club brianzolo ha avviato i primi contatti con l'Inter. La trattativa è alle prime fasi, ma il Monza sembra intenzionato a rafforzare il reparto mediano con questo profilo. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, e le parti stanno valutando le prossime mosse.

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di Paolo Moramarco Massolin colpisce Chivu, ma anche il Monza! Il club brianzolo si fa avanti per il centrocampista francese che sta stupendo tutti in ritiro. Il Monza ha messo nel mirino Yanis Massolin, giovane centrocampista francese dell’ Inter, come riportato da Sportitalia. Il club brianzolo ha avviato i primi contatti con la società nerazzurra, manifestando l’interesse per assicurarsi le prestazioni del talento classe 2005. L’intenzione dell’ Inter è di permettere a Massolin di accumulare esperienza sul campo con continuità, favorendo un trasferimento temporaneo attraverso la formula del prestito. Una soluzione che consentirebbe al... 🔗 Leggi su Internews24.com

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