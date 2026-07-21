Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che c’è massima collaborazione con la magistratura. Ha inoltre commentato che sui social si è scatenato un attacco contro un’istituzione che aiuta tutti i cittadini, definendolo doloroso per i soccorritori, che vengono accusati ingiustamente di non aver svolto il loro dovere.

"C’è un attacco, scatenato dai social, verso un’istituzione che per suo principio soccorre indiscriminatamente tutti i cittadini. Questo ci ferisce e ferisce i soccorritori, che oggi vengono additati a persone che non hanno fatto il loro dovere". Quattro soccorritori, nel caso di Fakir Abderrahim, deceduto a 42 anni al Pilastro durante un’operazione di contenimento della polizia, che "erano lì, in attesa di poter intervenire. Non è pensabile che potessero farlo su un soggetto che in quel momento era sotto le mani delle forze dell’ordine. Quando ci è stato concesso farlo, siamo intervenuti", aggiunge la Croce Rossa. E l’associazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Abderrahim Fakir e si dichiara "a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per contribuire a fare piena chiarezza su quanto accaduto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Netanyahu Just Caused A Constitutional CRISIS In Israel

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