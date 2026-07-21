Luciano Darderi si prepara a sfidare Pedro Martinez all’ATP 250 di Estoril, nel primo turno. Dopo la sconfitta a Bastad, il tennista italiano cerca di reagire e trovare fiducia in vista delle prossime partite. Il match rappresenta un’opportunità per riscattarsi e migliorare il proprio andamento stagionale. I precedenti tra i due giocatori sono pochi e il confronto si presenta come una sfida importante per Darderi.

Luciano Darderi affronta Pedro Martinez all’Atp 250 di Estoril: l’analisi del match, i precedenti e il pronostico del primo turno dell’azzurro. Dopo la delusione di Bastad, Luciano Darderi è chiamato a voltare pagina. E a farlo, anche, con una certa celerità. L’azzurro inaugura il proprio cammino all’Atp 250 di Estoril affrontando Pedro Martinez, avversario esperto e particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Per l’italo-argentino sarà un test da non sottovalutare, contro un giocatore che conosce bene questo tipo di superficie e che proverà a sfruttare ogni occasione per metterlo in difficoltà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Darderi arriva in Portogallo pochi giorni dopo la finale persa contro Andrey Rublev, una partita che gli ha lasciato più di qualche rimpianto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Martinez-Darderi, l’azzurro cerca risposte dopo la delusione di Bastad: il pronostico

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