È stata inaugurata una nuova strada di 300 chilometri dedicata alla gestione delle risorse idriche. Il progetto, chiamato “autostrada dell’acqua”, mira a migliorare la distribuzione e la sostenibilità delle risorse idriche nel paese. L’opera fa parte di un piano più ampio per rafforzare la sicurezza idrica nazionale. La strada attraversa diverse aree e si concentra sulla tutela e l’efficienza dell’approvvigionamento idrico.

Marocco: Nuova Autostrada dell’Acqua per la Sicurezza Idrica. RABAT (MAROCCO) – Il Marocco sta intensificando i suoi sforzi per garantire la sicurezza idrica nazionale con un ambizioso progetto di “autostrada dell’acqua”. Questa infrastruttura, lunga circa 300 chilometri, avrà il compito di collegare il bacino del Sebou a quello dell’Oum Er-Rbia. Secondo quanto riportato dal portale Le360, citando il quotidiano Al Ahdath Al Maghribia, il progetto presenterà una capacità di trasferimento di circa 800 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Il nuovo collegamento rappresenta la seconda fase del programma nazionale di interconnessione dei bacini idrografici del Marocco, dopo il positivo esito del primo collegamento tra i bacini del Sebou e del Bouregreg. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marocco: inaugurata la nuova “autostrada dell’acqua” di 300 chilometri per risorse idriche sostenibili.

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