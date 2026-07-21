È morta Mariella Mazzetto, figura storica della Lega. Attiva in Parlamento e a Padova, è stata definita una donna intelligente, colta e provocatrice. Considerata una vera “pasionaria”, ha sostenuto il partito fin dagli anni Novanta, prima dell’ascesa della figura odierna di un leader regionale. La sua presenza si è fatta sentire nelle battaglie politiche del movimento, contribuendo a plasmare la storia locale e nazionale della Lega.

Autentica «pasionaria». Sul Carroccio sin dalla primissima ora. Già da quando, per intenderci, all’inizio degli anni Novanta, l’attuale presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, non era ancora nato. E poi deputata, sottosegretaria alla Pubblica istruzione e consigliera comunale a Padova per tre mandati consecutivi fino al 2016. E dopo orgogliosa esponente dell’Istituto regionale ville venete e tanto impegno nel sociale, quasi sempre in silenzio. Storica militante della Lega padovana, veneta e nazionale, da tempo ospite della casa di cura per anziani Opera immacolata concezione in zona Mandria, a Padova, Mariella Mazzetto se ne è andata la mattina di martedì 21 luglio all’età di 83 anni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Mariella Mazzetto, morta la storica esponente della Lega: le battaglie in Parlamento e a Padova. «Intelligente, colta e provocatrice»

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