Maria Luana Cavallo Lega | con il ministro Salvini mai tante infrastrutture e investimenti in Calabria

La consigliera Cavallo ha affermato che la Calabria sta vivendo una fase di investimenti infrastrutturali senza precedenti, citando progetti come la SS106, l’Alta Velocità e il collegamento ferroviario della Ionica. Questi interventi sono stati illustrati come parte di un impulso significativo alle opere pubbliche nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Crotone, senza ulteriori dettagli sui tempi o gli aspetti tecnici delle realizzazioni.

Dalla SS106, Alta Velocità fino al collegamento ferroviario della ionica.. CROTONE – «La Calabria sta vivendo una stagione di investimenti infrastrutturali senza precedenti – afferma la consigliera Cavallo -. Dopo anni di promesse disattese e opere rimaste sulla carta, il Governo di centrodestra e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stanno imprimendo una svolta concreta per il futuro della nostra regione. L’avvio del confronto pubblico per il completamento della Strada Statale 106 Jonica nel tratto Catanzaro-Reggio Calabria rappresenta un momento storico” “È la dimostrazione che il Governo mantiene gli impegni assunti con i cittadini calabresi, destinando risorse reali a un’infrastruttura strategica che per troppo tempo è stata simbolo di isolamento e insicurezza – dichiara Maria Luana Cavallo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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