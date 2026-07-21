A 70 anni, e dopo 40 di professione ad altissimo livello nella redazione sportiva di Mediaset, lo storico inviato Marco Francioso ha conseguito la Laurea magistrale in Linguaggi e Competenze per la Formazione, Università dell'Insubria, con la tesi intitolata "Donne e Sport: vincere non basta". Una disamina di 300 articoli, 400 post Instagram e X, 34 telecronache, comunicati Istituzionali e articoli su Guardian, Equipe e Le Monde, pubblicati nel periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, riguardanti in particolare Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Alysa Liu, Eileen Gu e Jutta Leerdam. Con relatori il Professor Giulio Facchetti e la Professoressa Paola Biavaschi, Marco Francioso ha ottenuto la votazione di 110 con lode e menzione speciale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marco Francioso, storico volto della nostra redazione sportiva, si laurea in linguaggi e competenze per la formazione con 110 e lode

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