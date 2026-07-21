Maradona ok al restyling | Napoli tra le cinque città in campo per Euro 2032

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Maradona. La decisione si basa su una determina dirigenziale di cinque pagine, che definisce le linee guida dell’intervento. L’approvazione permette di avviare i lavori di rinnovamento dell’impianto, inserendolo tra le cinque città candidate a ospitare eventi di Euro 2032. La proposta riguarda interventi strutturali e di adeguamento dell’area, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi.

Una determina dirigenziale di cinque paginette. Che però hanno un peso importante per il futuro dello stadio Maradona. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Maradona. E ora al Comune di Napoli sono pronti a inviare tutta la documentazione per presentare il dossier per la candidatura dell’ex San Paolo ad ospitare Euro 2032. La scadenza per l’invio dei documenti è fissata per il 31 luglio e l’assessore Edoardo Cosenza che ha seguito dal primo momento il progetto assicura: «Siamo pronti». Non c’è soltanto la volontà di portare a Napoli gli europei di calcio, ma anche un’idea su cui la giunta guidata da Gaetano Manfredi non ha mai tentennato: sì al rifacimento del Maradona, nonostante le idee contrarie del calcio Napoli che punta alla costruzione di un nuovo impianto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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