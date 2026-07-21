L’estate entra nel vivo, le località balneari si riempiono di turisti, ma la sanità pugliese continua a fare i conti con una cronica emergenza di personale. A mancare, però, sono soprattutto i medici del 118: un’emorragia di professionisti che rischia di compromettere la tenuta del sistema di soccorso. I numeri fotografano una situazione allarmante. In Puglia ci sono 181 medici del 118 a fronte di una pianta organica di 547. In provincia di Foggia l’organico del servizio di emergenza-urgenza dovrebbe contare 110 medici, ma quelli effettivamente in servizio sono appena 31. Una carenza che pesa in modo particolare sul promontorio garganico, dove nei mesi estivi la popolazione si moltiplica e dove in alcune postazioni strategiche – come Rodi Garganico, Peschici e Mattinata – è presente un solo medico del 118 per ciascun presidio. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Mancano i medici del 118, l'appello di otto sindaci del Gargano: «Qui postazioni senza dottori, la Regione approvi subito il piano dell'emergenza-urgenza»

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