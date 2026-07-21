A Fano, a causa di una violenta grandinata nel primo pomeriggio, il sindaco ha disposto la sospensione di tutti gli eventi fino a mezzanotte. L’ordinanza è stata firmata alle 19 e vieta lo svolgimento di manifestazioni pubbliche a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La decisione riguarda tutte le iniziative programmate in città e si basa sulla necessità di garantire la sicurezza pubblica. Nessuna altra informazione sui danni o sull’eventuale riprogrammazione degli eventi è stata comunicata.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 21 luglio 2026 - Il maltempo cambia il programma della serata fanese. Dopo la violenta grandinata che nel primo pomeriggio ha colpito la città, il sindaco Luca Serfilippi ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone, dalle 19.30 alle 24 di oggi, il divieto di svolgimento di qualsiasi evento, manifestazione, spettacolo, competizione sportiva o iniziativa aperta al pubblico, sia all'aperto sia all'interno di strutture chiuse, sull'intero territorio comunale. L'ordinanza dispone inoltre la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati. Il provvedimento è stato adottato a tutela della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Fano, il sindaco Ferma tutti gli eventi fino a mezzanotte

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