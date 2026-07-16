La morsa del maltempo Alberi crollati sulle auto e sottopassi allagati Lo stop a tutti gli eventi

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo ha provocato 250 richieste di intervento, con 160 programmabili e 90 in attesa. Alberi sono crollati su auto e sottopassi sono stati allagati. I vigili del fuoco di Reggio sono rimasti operativi anche durante la notte. Nella giornata, sono stati segnalati danni diffusi e situazioni di emergenza legate alle condizioni meteorologiche. Non sono stati registrati feriti o incidenti gravi. La situazione rimane sotto monitoraggio.

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Ben 250 richieste di interventi, di cui 160 differibili e 90 in coda. È il primo bilancio stilato ieri alle 19 dai vigili del fuoco di Reggio, rimasti operativi anche nel corso di questa notte, dopo il maltempo che ha travolto il territorio. Una vera e propria tempesta della durata di circa un’ora, che ha lasciato dietro di sé danni ancora in corso di quantificazione. Sottopassi allagati, compreso quello che collega piazzale Marconi e piazzale Europa alla stazione storica, dove l’acqua ha raggiunto anche la galleria di accesso ai binari. E ancora: alberi crollati che bloccano il traffico ed edifici scoperchiati. Sono solo alcuni dei primi segni del passaggio del nubifragio emersi nelle ore immediatamente successive al suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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