Un professore è morto a causa di un malore che non è stato diagnosticato in tempo. Sei mesi di carcere sono stati inflitti a un radiologo e a un cardiologo, accusati di non aver riconosciuto uno strappo all’aorta durante le prime cure in ospedale. Se l’intervento fosse avvenuto subito, avrebbe avuto circa il 90% di probabilità di sopravvivere.

Aveva ben nove probabilità su dieci di rimanere in vita se solo quel drammatico e letale strappo all’aorta fosse stato individuato con tempestività dai primi sanitari che lo presero in carico in ospedale. Per il professor Antonio Martorana, stimato 77enne residente a Cessalto - volto conosciutissimo nella Marca per la sua doppia laurea in Farmacia e in Storia e Filosofia, nonché ex docente di chimica all’istituto agrario Cerletti di Conegliano tra i cui banchi aveva seduto anche Luca Zaia - quella calda giornata estiva si è invece trasformata in una irreversibile e fatale catena di tragici abbagli diagnostici. A distanza di tempo da... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Malore uccise il professore di Luca Zaia: sei mesi al radiologo e al cardiologo che non si accorsero dello strappo all'aorta

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