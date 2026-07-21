Malore uccise il professore di Luca Zaia | sei mesi al radiologo e al cardiologo che non si accorsero dello strappo all' aorta

Da corrieredelveneto.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un professore è morto a causa di un malore che non è stato diagnosticato in tempo. Sei mesi di carcere sono stati inflitti a un radiologo e a un cardiologo, accusati di non aver riconosciuto uno strappo all’aorta durante le prime cure in ospedale. Se l’intervento fosse avvenuto subito, avrebbe avuto circa il 90% di probabilità di sopravvivere.

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Aveva ben nove probabilità su dieci di rimanere in vita se solo quel drammatico e letale strappo all’aorta fosse stato individuato con tempestività dai primi sanitari che lo presero in carico in ospedale. Per il professor Antonio Martorana, stimato 77enne residente a Cessalto - volto conosciutissimo nella Marca per la sua doppia laurea in Farmacia e in Storia e Filosofia, nonché ex docente di chimica all’istituto agrario Cerletti di Conegliano tra i cui banchi aveva seduto anche Luca Zaia - quella calda giornata estiva si è invece trasformata in una irreversibile e fatale catena di tragici abbagli diagnostici.  A distanza di tempo da... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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