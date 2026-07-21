Il Teatro del Maggio di Firenze ospiterà una proiezione di ‘Per un pugno di dollari’ con la colonna sonora eseguita dal vivo. L’evento fa parte della stagione estiva del 2026 e celebra una delle collaborazioni più note nel cinema tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone. La proiezione si svolgerà il 21 luglio e prevede l’esecuzione dal vivo della colonna sonora originale.

Firenze, 21 luglio 2026 – La stagione estiva 2026 del Teatro del Maggio si arricchisce di un appuntamento che celebra una delle collaborazioni artistiche più celebri e influenti della storia del cinema: il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone. Giovedì 23 luglio, alle ore 21, la Cavea ospita “Per un pugno di dollari”, film con colonna sonora dal vivo, un'esperienza che restituisce al pubblico tutta la forza espressiva del capolavoro di Leone grazie all'esecuzione dal vivo della partitura di Morricone da parte dell' Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, diretti da Pietro Mianiti. Il maestro del Coro è Lorenzo Fratini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio musicale, proiezione di ‘Per un pugno di dollari’ con colonna sonora dal vivo

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