Madri penalizzate figli abbandonati | il costo nascosto dell’estate italiana Sarah Malnerich | Un sistema che scarica il welfare sulle donne E i bambini più fragili pagano il prezzo più alto
Ogni estate, le scuole chiudono e i genitori devono trovare soluzioni temporanee per l’assistenza dei figli. Secondo un’analisi, il sistema sociale si affida principalmente alle madri, che spesso sono penalizzate economicamente e lavorativamente. Le famiglie con figli più fragili sono maggiormente colpite, poiché il carico di cura diventa un onere esclusivo femminile. Questa dinamica si ripete ogni anno, senza variazioni sostanziali.
Ogni estate è la stessa storia. Le scuole chiudono, i genitori impazziscono, i conti non tornano. Ma dietro l'ansia organizzativa di fine giugno si nasconde un meccanismo preciso, studiato, perfettamente funzionante. Un meccanismo che scarica il peso sulle madri, allarga il divario tra bambini ricchi e poveri, e condanna l'Italia a restare fanalino di coda in Europa per occupazione femminile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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