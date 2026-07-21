Madri penalizzate figli abbandonati | il costo nascosto dell’estate italiana Sarah Malnerich | Un sistema che scarica il welfare sulle donne E i bambini più fragili pagano il prezzo più alto

Notizia in breve

Ogni estate, le scuole chiudono e i genitori devono trovare soluzioni temporanee per l’assistenza dei figli. Secondo un’analisi, il sistema sociale si affida principalmente alle madri, che spesso sono penalizzate economicamente e lavorativamente. Le famiglie con figli più fragili sono maggiormente colpite, poiché il carico di cura diventa un onere esclusivo femminile. Questa dinamica si ripete ogni anno, senza variazioni sostanziali.