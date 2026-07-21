Il leader di Noi moderati ha dichiarato che il vertice di maggioranza non era necessario per risolvere divergenze, ma si rendeva urgente intervenire per aiutare famiglie e imprese di fronte a un possibile peggioramento della crisi internazionale. Ha aggiunto che l’opposizione dovrebbe assumersi responsabilità su questa linea.

Maurizio Lupi, leader di Noi moderati: il vertice di maggioranza si imponeva per comporre le divergenze nella coalizione?«Ma no. Era urgente affrontare insieme il possibile acuirsi della crisi internazionale. Dovevamo condividere se attivare la flessibilità che l’Europa ci concede per fronteggiare la crisi energetica. Faremo al più presto un passaggio parlamentare per avviare l’iter e ottenere le risorse». Una risposta anche alle opposizioni che vi accusano di non pensare ai problemi degli italiani?«Le opposizioni fanno le opposizioni. Oggi però servirebbe più responsabilità anche da parte loro. Aiutare famiglie e imprese in un momento tribolato e instabile a livello internazionale dovrebbe essere interesse di tutti». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lupi: «Era urgente aiutare famiglie e imprese. L’opposizione su questo sia responsabile»

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Betrayed by her sister, she is reborn to cut ties with family, rise to success, and find true love!

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