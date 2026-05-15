Rottamazione delle cartelle Russo | Occasione per aiutare famiglie e imprese
Una coalizione di centrosinistra ha richiesto che la proposta di rottamazione delle cartelle comunali venga portata in consiglio comunale con priorità. La richiesta riguarda in particolare la possibilità di aderire alla cosiddetta rottamazione quinquies, con l’obiettivo di rispettare la scadenza del 30 giugno. La proposta viene sostenuta come un’opportunità per aiutare famiglie e imprese che si trovano a dover far fronte a pagamenti arretrati o difficoltà finanziarie.
La coalizione di centrosinistra guidata da Antonella Russo interviene sultema della rottamazione delle cartelle comunali, chiedendo che la rottamazione quinquies sia portata con urgenza in Consiglio comunale per consentire alla città di aderire entro il termine previsto del 30 giugno.“Si tratta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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