L' uomo della CIA e la missione nel Golfo | così la spia dello sceicco ha beffato la Cina

Un veterano della CIA con esperienza in Medio Oriente è stato coinvolto in una missione nel Golfo nel 2023, volta a contrastare le attività cinesi nel settore tecnologico. La sua operazione, condotta tra Washington e Abu Dhabi, ha portato a un successo che ha impedito alla Cina di ottenere un vantaggio strategico. La vicenda si inserisce nella più ampia guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, con focus sulla penetrazione e la difesa delle reti e delle tecnologie avanzate.

Una delle partite più delicate della guerra tecnologica in corso tra Stati Uniti e Cina si è giocata lungo l’asse Washington-Abu Dhabi. Al centro della vicenda c'è un uomo: Jonny Gannon, veterano della CIA con alle spalle operazioni in alcuni degli scenari più complessi del Medio Oriente, richiamato nel 2023 sul campo con un incarico preciso. Il suo compito: verificare se gli Emirati Arabi Uniti fossero davvero pronti a interrompere i rapporti più sensibili con Pechino per accedere alle tecnologie americane più avanzate. Il bersaglio della missione era lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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