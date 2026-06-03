Nuovi informatori in Cina | così la CIA vuole ricostruire il suo network segreto

La CIA ha aumentato le operazioni di reclutamento di informatori in Cina, concentrandosi su funzionari governativi e ufficiali dell'Esercito popolare di liberazione. Da mesi, le attività di raccolta di informazioni sono state rafforzate con l'obiettivo di espandere il proprio network segreto nel paese. Le operazioni coinvolgono contatti con soggetti che ricoprono ruoli di rilievo nelle istituzioni pubbliche e militari cinesi.

Da mesi la CIA ha intensificato gli sforzi per reclutare nuovi informatori in Cina, puntando in particolare su funzionari governativi e ufficiali dell' Esercito popolare di liberazione (PLA) cinese. L'obiettivo è quello di rafforzare la capacità degli Stati Uniti di raccogliere informazioni dall'interno del sistema politico e militare cinese, considerato da Washington il principale concorrente strategico a livello globale. Ebbene, per raggiungere potenziali collaboratori, l'agenzia ha adottato anche strumenti inediti, come video pubblici in lingua cinese diffusi online, nei quali vengono illustrate modalità sicure per entrare in contatto con l'intelligence americana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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