Arezzo ha accompagnato con un volo di palloncini bianchi e lacrime l’ultimo saluto a Alexandra Halunga, la ragazza di 23 anni morta in circostanze ancora non chiarite. La cerimonia si è svolta nel silenzio, con amici e familiari presenti. La comunità si è radunata per rendere omaggio alla giovane, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto tra i residenti.

AREZZO Un volo di palloncini bianchi e il silenzio commosso di un’intera città hanno segnato l’ultimo, doloroso abbraccio ad Alexandra Halunga, la ventitreenne la cui tragica scomparsa ha gettato nello sconcerto la comunità di Arezzo, dove era nata e cresciuta. Fuori dalle cappelle mortuarie dell’ospedale San Donato, tra lacrime e lunghi applausi, familiari e amici ieri si sono stretti in un unico affetto prima che il feretro intraprendesse il viaggio verso Lupeni, in Romania. È lì, nel paese d’origine dei genitori, che si terranno le esequie e la successiva inumazione della salma, così come desiderato dalla famiglia fin dai primi momenti successivi al decesso, sopraggiunto a soli cinque giorni da un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo abbraccio ad Alexandra. Palloncini bianchi e lacrime

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