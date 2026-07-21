lukaku rifiuta il besiktas idea scambio vicario milinkovic

Romelu Lukaku ha rifiutato l'offerta del Besiktas e non ha ancora deciso il suo futuro. Il centravanti belga potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione estiva, considerando il contratto in scadenza e l'interesse di altre squadre. Si parla anche di una possibile operazione di scambio con il portiere Vicario e il centrocampista Milinkovic. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali.

Il futuro di Romelu Lukaku resta aperto. Il centravanti belga può lasciare il Napoli durante questa sessione estiva, anche alla luce del contratto in scadenza e dell’interesse mostrato da diverse società. Tra i club che hanno provato a muoversi c’è il Besiktas. La società turca avrebbe presentato una proposta concreta, senza però riuscire a convincere l’attaccante. Il rifiuto non sarebbe legato alle condizioni economiche. Lukaku non considera infatti la destinazione adatta ai propri programmi e avrebbe già individuato altre priorità per il prosieguo della carriera. Secondo Ciro Venerato, il belga ha quindi respinto l’offerta ricevuta. Il Napoli resta in attesa di capire se arriveranno nuove possibilità capaci di soddisfare sia il calciatore sia il club. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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