lucca piace alla fiorentina in caso di cessione di piccoli

La Fiorentina ha manifestato interesse per Lorenzo Lucca nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Piccoli. Il futuro dell’attaccante a Napoli è incerto, con la possibilità di una partenza se l’allenatore non decide di trattenerlo. Diversi club di Serie A stanno valutando un eventuale acquisto di Lucca, ma al momento non ci sono accordi ufficiali o comunicazioni definitive.

Il futuro di Lorenzo Lucca a Napoli potrebbe avere i giorni contati, se Max Allegri non deciderà di bloccarne la cessione. L’attaccante è nell’interesse di diversi club di Serie A, tra cui la Fiorentina. La Fiorentina pensa a Lucca. Come riportato da Tuttomercatoweb, Roberto Piccoli potrebbe lasciare i Viola, anche lui richiesto da diversi club di A. Quest’addio porterebbe Paratici a dover ingaggiare un nuovo centravanti da alternare a Moise Kean: Un’idea è quella di Lorenzo Lucca, arrivato in azzurro un anno fa e già fuori dal progetto dopo aver trascorso gli ultimi, dimenticabili, sei mesi in prestito al Nottingham Forest. Per ora il centravanti ex Udinese è in ritiro a Dimaro ad allenarsi con gli azzurri, in attesa che Allegri esponga il suo giudizio se voglia puntarci o meno in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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