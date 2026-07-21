Lucca piace alla Fiorentina | pronta un’offerta da 20 milioni

La Fiorentina ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro per l’attaccante di proprietà di una squadra di Napoli. La società viola sta valutando l’acquisto di Lorenzo Lucca, considerato un possibile rinforzo per il reparto offensivo. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che potrebbe essere uno dei movimenti principali del mercato di agosto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla trattativa.

La Fiorentina guarda in casa Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome finito nelle valutazioni del club viola è quello di Lorenzo Lucca, attaccante che potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato di agosto. La società toscana vuole ripartire dopo una stagione particolarmente difficile. La salvezza è arrivata soltanto nelle battute finali. Per questo motivo, la dirigenza è intenzionata ad aggiungere qualità e nuove soluzioni alla rosa. Secondo Il Mattino, la Fiorentina starebbe valutando un investimento vicino ai 20 milioni di euro. Al momento, però, non sarebbe ancora stata presentata un’offerta ufficiale al Napoli. La pista resta quindi in una fase iniziale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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