Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si è svolta oggi, martedì 21 luglio 2026, con i numeri vincenti annunciati alle 20.30. Non sono stati estratti né 6 né 5+ nel concorso precedente, quello di sabato 18 luglio. Le giocate sono state aperte fino alle 19.30. I numeri estratti e le combinazioni vincenti non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 18 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (133) 10 (112) 82 (69) 80 (59) 21 (58) Cagliari: 19 (64) 62 (57) 54 (53) 90 (44) 34 (42) Firenze: 53 (69) 66 (63) 16 (63) 89 (62) 24 (60) Genova: 63 (74) 50 (65) 78 (55) 9 (53) 35 (47) Milano: 65 (78) 39 (71) 31 (70) 6 (60) 7 (51) Napoli: 40 (145) 1 (124) 45 (72) 70 (68) 5 (68) Palermo: 61 (73) 47 (71) 53 (70) 83 (66) 57 (64) Roma: 73... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 21/04/2026

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