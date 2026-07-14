Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 14 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Nell’estrazione di sabato 11 luglio 2026 non sono stati centrati né sei né cinque più. Le giocate al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale sono ancora possibili fino alle 19:30 di oggi, 14 luglio 2026.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (129) 66 (117) 10 (108) 48 (89) 82 (65) Cagliari: 19 (60) 62 (53) 54 (49) 46 (45) 90 (40) Firenze: 53 (65) 66 (59) 16 (59) 89 (58) 24 (56) Genova: 63 (70) 50 (61) 78 (51) 64 (50) 9 (49) Milano: 65 (74) 39 (67) 31 (66) 6 (56) 7 (47) Napoli: 40 (141) 1 (120) 84 (78) 45 (68) 70 (64) Palermo: 61 (69) 47 (67) 53 (66) 83 (62) 57 (60) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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