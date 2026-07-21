Una locanda situata nella regione della Lunigiana è stata teatro di un episodio di cronaca. La struttura, immersa nelle terre di confine, si trova in una zona caratterizzata da paesaggi nascosti e misteriosi. La zona è conosciuta per le sue caratteristiche sfuggenti e ricche di sfumature, che contribuiscono alla sua natura affascinante. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo a eventuali dettagli dell’evento accaduto.

Le terre di confine sono nascoste, misteriose, indefinibili e per questo affascinanti. Non hanno una narrazione fatta di certezze, sono sfuggenti, ricche di sfumature. Una di queste è la Lunigiana, incastrata tra Toscana e Liguria e con l’Emilia non troppo lontana, che trova una sintesi gastronomica nella proposta della Locanda de Banchieri, ristorante ospitato in una dimora nobiliare del Seicento immersa nel verde delle colline tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno, a Fosdinovo. Alla guida della cucina c’è Giacomo Devoto, chef originario della Lunigiana che qualche anno fa, dopo una lunga esperienza professionale in Valle d’Aosta, ha scelto di tornare nella sua terra da cuoco-imprenditore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Locanda de Banchieri, la magia della Lunigiana

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