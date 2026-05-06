Durante un convegno dedicato all’innovazione e alla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità ha affermato che un sistema sanitario efficace non si valuta solo in base alle cure fornite, ma anche alla capacità di prendersi cura del paziente nel suo complesso. La discussione si è focalizzata sull’importanza di un approccio partecipato alla sanità, che coinvolge attivamente i pazienti e valorizza il rapporto tra operatori e utenti.

“Aprite finalmente le finestre del castello dove siamo arroccati perfar entrare il vento della vita“. È citandoAldo Moroche Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) apre il convegno “Innovazione e sostenibilità del Sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione“, organizzato dal SenatoreGuido Quintino Liris(FdI)presso ilSenato della Repubblica. La trasformazione dei sistemi sanitari contemporanei, infatti, richiede modelli di governance in grado di rispondere a bisogni di salute sempre piùcomplessi, personalizzati e diversificati. In questo delicato...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanità partecipata, Bellantone (ISS): “Efficiente non solo se cura, ma se si prende cura del paziente”

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