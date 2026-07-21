Sul red carpet del Giffoni Film Festival 2026, alcune attrici e cantanti italiane hanno scelto look più informali rispetto a quelli tradizionali da eventi di gala. Tra le protagoniste, Benedetta Porcaroli, Francesca Michielin, Matilda De Angelis e Francesca Chillemi hanno sfoggiato outfit ispirati allo stile quotidiano, preferendo capi più casual e meno formali. La manifestazione ha visto anche la presenza di un tappeto blu, su cui si sono alternati look meno elaborati rispetto ai tradizionali red carpet di eventi simili.

Benedetta Porcaroli e Francesca Michielin, Matilda De Angelis e Francesca Chillemi tirano fuori i loro migliori daily look per il tappeto blu del festival dedicato al cinema per i ragazzi +++dropcap Ci sono i red carpet scintillanti, tutti paillettes e lustrini. E poi c'è quello, che non è rosso ma blu, del Giffoni Film Festival, che da 56 anni porta nella cittadina della provincia di Salerno i grandi nomi del cinema e della tv, nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo stile è una cosa da ragazzi: i look delle star (e i nostri voti) sul red carpet di Giffoni Film Festival 2026

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