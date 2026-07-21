Nei primi minuti dell’apertura del 21 luglio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato a 83 punti base, dopo il picco a 84 della mattinata di ieri. Si tratta comunque di un livello molto alto per il differenziale, che da mesi non superava la soglia degli 80 punti. I rendimenti, però, continuano a crescere. Il calo dello spread è stato infatti determinato da una crescita degli interessi sui Bund più rapida di quella dei Btp. I titoli italiani si stanno progressivamente avvicinando a rendimenti del 4%. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo Spread tra Btp e Bund ferma la sua corsa, 83 punti base e rendimenti al 3,98%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spread Btp-Bund a 75 punti base, si ferma la corsa al ribasso dei rendimentiNella mattinata dell’8 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è mantenuto stabile intorno ai 75 punti base.

Spread Btp-Bund a 77 punti base, si ferma la corsa del differenziale: rendimenti al 3,82%Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si è ridotto a 77 punti base all’inizio delle negoziazioni del 9 giugno, fermando la crescita dei...

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund chiude a 82 punti; Spread Btp-Bund in rialzo a 77,6 punti: cosa significa per i risparmiatori; Lo spread Btp-Bund chiude a 78,9 punti; Spread Btp-Bund a 79,5 punti: come leggerlo e cosa significa.

#ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 82 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,96% e quello tedesco al 3,15 per cento. - Ultima ora - Ansa.it - #ANSA ansa.it/sito/notizie/t… x.com

Btp-Bund: il differenziale apre a 81 punti, in leggera diminuzioneLo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ha iniziato la giornata del 21 luglio 2026 mostrando un lieve calo, stabilizzandosi a 81 punti base. Questo valore rappresenta una diminuzione rispetto a ... it.blastingnews.com

Lo Spread tra Btp e Bund ferma la sua corsa, 83 punti base e rendimenti al 3,98%Lo spread tra Btp e Bund si è fermato dopo il picco di ieri ed è arretrato a quota 83 punti base ma i rendimenti continuano a crescere ... quifinanza.it