Lo Spread tra Btp e Bund ferma la sua corsa 83 punti base e rendimenti al 3,98%

Da quifinanza.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta a 83 punti base, in calo rispetto al massimo di 84 rilevato ieri mattina. I rendimenti dei titoli di Stato italiani si attestano al 3,98%. La differenza tra le due obbligazioni si riduce nei primi minuti di contrattazioni del 21 luglio.

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Nei primi minuti dell’apertura del 21 luglio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato a 83 punti base, dopo il picco a 84 della mattinata di ieri. Si tratta comunque di un livello molto alto per il differenziale, che da mesi non superava la soglia degli 80 punti. I rendimenti, però, continuano a crescere. Il calo dello spread è stato infatti determinato da una crescita degli interessi sui Bund più rapida di quella dei Btp. I titoli italiani si stanno progressivamente avvicinando a rendimenti del 4%. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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