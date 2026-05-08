Spread Btp-Bund a 75 punti base si ferma la corsa al ribasso dei rendimenti

Nella mattinata dell’8 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è mantenuto stabile intorno ai 75 punti base. Dopo una fase di calo, i rendimenti dei Btp italiani non hanno più registrato variazioni significative e si sono fermati a questa soglia. La situazione sui mercati finanziari rimane sotto osservazione, con le variazioni che si sono fermate nei primi minuti di apertura.

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Nei primi minuti dell’apertura dei mercati dell’8 maggio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è stabilizzato attorno a quota 75 punti base. Il differenziale ha interrotto quindi la tendenza al ribasso che aveva caratterizzato gli ultimi giorni e che aveva portato a una riduzione di 10 punti dello spread e di due decimi dei rendimenti rispetto all’inizio della settimana. La stagnazione è determinata da un lieve rialzo dei rendimenti, causato dalle tensioni emerse nella giornata di ieri tra Iran e Stati Uniti. Le marine militari dei due Paesi avrebbero intrapreso alcuni scontri a fuoco nello stretto di Hormuz, mentre Teheran avrebbe nuovamente attaccato gli Emirati Arabi Uniti.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 75 punti base, si ferma la corsa al ribasso dei rendimenti Notizie correlate Spread Btp-Bund torna a 75 punti base dopo i cali, rendimenti al 3,73%Lo stallo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti ha riportato instabilità sui mercati obbligazionari europei. Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti in crescita nel giorno dell’asta dei BtpL’ultima apertura della settimana dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è negativa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund conclude in discesa a 74,6 punti; Spread Btp/Bund e rendimenti stabili; Spread Btp-Bund in calo a 74 punti base, rendimenti dei titoli italiani al 3,71%; Lo spread Btp-Bund conclude in discesa a 74,6 punti. Spread Btp-Bund in calo a 74 punti base, rendimenti dei titoli italiani al 3,71%Seconda giornata consecutiva di crollo dello spread e dei rendimenti dei titoli di Stato italiani: i Btp hanno recuperato altri quattro punti ... quifinanza.it Lo spread Btp-Bund in leggera crescita in avvio 73,9 puntiLo spread fra Btp e Bund cresce leggermente in avvio a 73,9 punti base dai 73,7 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo di Stato italiano si porta da 3,73% al 3,74%, quello tedesco risale ... ilgiorno.it Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 73 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,73% #ANSA x.com Le speranze di accordo tra Usa e Iran accendono le Borse e fanno scendere i prezzi del petrolio e del gas ma anche lo spread Btp-Bund. Piazza Affari particolarmente euforica con gli exploit di Amplifon e Lottomatica - facebook.com facebook