Lo spettro Corte dei Conti | Stop contratti brevi? Sì se non rischiamo i danni

La Corte dei Conti avverte che bloccare i contratti a breve termine potrebbe causare danni. Il presidente dell'ente ha dichiarato che si sta lavorando intensamente con tutti gli uffici. In consiglio comunale infuria la discussione tra maggioranza e opposizioni, senza però modificare le decisioni già prese. La questione riguarda le possibili ripercussioni legali e finanziarie di una sospensione dei contratti temporanei. Nessuna comunicazione ufficiale di cambiamenti immediati o nuove linee di azione.

"Stiamo lavorando ventre a terra con tutti gli uffici". Mentre in Palazzo Vecchio infuria la bagarre tra maggioranza e opposizioni il presidente di Montedomini, Maurizio Frittelli – che già un attimo dopo che erano spuntati, tra le assegnazioni degli alloggi pubblici dell’Asp, i primi indirizzi di immobili trasformati in airBnb o in strutture turistico-ricettive (operazioni del tutto legali, ma politicamente ’inopportune’) aveva annunciato una mappatura completa del patrimonio immobiliare dell’azienda – non si nasconde e spiega il modus operandi messo in atto da qualche giorno. "Non vogliamo arrivare al consiglio di amministrazione del 29... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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