Il Parlamento ha approvato il decreto sul Ponte sullo Stretto, approvato per riprendere l’iter dopo lo stop della Corte dei Conti. La legge è stata varata con l’obiettivo di superare le criticità legali emerse e permettere la prosecuzione dei lavori. Tuttavia, resta aperto il confronto sulla tempistica, considerando il contesto delle prossime elezioni politiche.

Con il voto definitivo della Camera, il Parlamento ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto, varato dal governo per far ripartire l’iter della grande opera dopo lo stop della Corte dei Conti. Il provvedimento contiene nuove norme sull’iter autorizzativo, la nomina di due commissari straordinari, gli amministratori delegati di Anas e Rfi, e lo slittamento dei fondi al 2034. Su tutto c’è però il nodo elezioni: i lavori potrebbero partire soltanto nella prossima legislatura, ma con una vittoria del centrosinistra nel 2027 è probabile che il progetto non vada avanti. Diventa legge il decreto Ponte sullo Stretto Giovedì 7 maggio la Camera ha approvato in via definitiva – con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti – il decreto Infrastrutture, che è ora legge.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Decreto Ponte sullo Stretto diventa legge per superare lo stop della Corte dei Conti, ma c'è il nodo elezioni

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