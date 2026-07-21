Il Tavolo del distretto si riunirà a fine luglio, mentre una delegazione di industriali visiterà Bruxelles a settembre. La presidente di Confindustria Toscana Nord ha espresso preoccupazione per la situazione, ma ha comunque manifestato fiducia nelle strategie di tutela della filiera e nelle aggregazioni di settore. L’obiettivo è rafforzare il settore industriale locale e valorizzare le eccellenze del territorio.

Il Tavolo del distretto è convocato per fine luglio, una missione degli industriali a Bruxelles è fissata per settembre. Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord è preoccupata, ma non perde la fiducia. Ripone buone speranze nell’esperienza dell’accoppiata Biffoni-Squittieri, confida in uno scatto condiviso per far emergere l’immagine ‘bella’ del territorio’ e aspetta, ma non ci crede molto, che l’imprenditoria sana cinese suoni al campanello della sede dell’associazione degli industriali in via Valentini per far emergere l’altra faccia del distretto parallelo. Nel frattempo apre nuovi scenari per l’imprenditoria pratese doc che dovrebbe pensare a nuovi modelli di aggregazione "funzionale e competitiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lo scenario degli industriali: "Difendere la nostra filiera. Credere nelle aggregazioni. Il ’Valore Prato’ da esaltare"

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