livorno piange il comandante alfa i funerali alla chiesa di santa teresa di calcutta

A Livorno si sono svolti i funerali del comandante Alfa, il carabiniere più decorato d’Italia, tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta. Il comandante Alfa, noto per il suo ruolo nelle operazioni speciali, è deceduto dopo aver lasciato un’impronta significativa nel servizio. La comunità locale ha partecipato numerosa per rendere omaggio alla sua memoria.

Livorno, 21 luglio 2026 – Anche Livorno piange il comandante Alfa, il carabiniere più decorato d’Italia, tra i fondatori del Gis e un uomo dal cuore grande. La cerimonia funebre stamani proprio a Livorno. “Con profondo dolore vi comunichiamo che l’ultimo saluto al Comandante si terrà il 2107 con la Santa Messa alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Teresa di Calcutta, in Via della Padula, Livorno” spiega la pagina ufficiale del comandante Alfa. Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, il luogotenente dei carabinieri conosciuto come Comandante Alfa, aveva 75 anni ed ha sempre mantenuto segreta la propria identità. Tra i fondatori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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