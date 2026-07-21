La Fiorentina valuta l'acquisto di Artem Dovbyk, centravanti ucraino in uscita dalla Roma, nel caso in cui venga ceduto Moise Kean al Como. L'operazione potrebbe sfiorare i 20 milioni di euro e la società viola avrebbe la possibilità di sostenere questa spesa. Nel frattempo, si pensa a Pinamonti per l’attacco della Lazio e a Hojberg per l’Atalanta.

La Fiorentina, nel caso di cessione di Kean al Como, punterebbe su Artem Dovbyk, centravanti ucraino in uscita dalla Roma. Un’operazione da una ventina di milioni che la Viola potrebbe sostenere senza problemi in caso di cessione di Moise. In Paraguay sono certi: Matias Galarza Fonda, centrocampista di proprietà del River Plate, è vicino al Bologna. Il nazionale paraguayano, in gol anche al Mondiale appena concluso, è un interno-jolly, ha 24 anni e l’ultima stagione l’ha vissuta all’Atlanta United in prestito: nelle 10 gare giocate ha fatto più spesso il mediano basso, ha lavorato da trequartista e addirittura anche da ala sinistra. A Usa 2026 ha realizzato il gol più veloce (da fuori area) dopo appena un minuto di gioco: è successo contro la Turchia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Mercato: Lazio, per l'attacco si pensa a Pinamonti. Atalanta, idea Hojberg

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