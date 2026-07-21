Un giornalista scrive che l’Italia cerca di avvicinarsi a Guardiola, ma un quotidiano spagnolo avverte che tentare di imitare il modello di crescita che ha portato la Spagna a vincere i Mondiali è inutile. La notizia si concentra sul tentativo di figure italiane di seguire le orme del tecnico spagnolo, mentre il giornale spagnolo mette in guardia contro questa strategia. Non si precisa come si sia concluso il viaggio di Maldini e Leonardo verso Guardiola.

L’Italia e il modello spagnolo. Il viaggio di Maldini e Leonardo verso la nostra Itaca, cioè Pep Guardiola, non si sa ancora come è andato a finire. Intanto dalla Spagna, per vie traverse, El Paìs avverte chi volesse copiare il modello di crescita che ha portato la Spagna a vincere i Mondiali. “Non provateci a casa”, scrive Natalia Arroyo. “La seconda stella farà sì che il mondo studi di nuovo il calcio spagnolo, nella speranza che tra quattro anni siano loro, e non la Roja, a essere incoronati. A fare ciò che vogliono, senza subire ciò che viene fatto loro. Si cercherà di copiare i metodi di allenamento, il lavoro nei club e il sistema di reclutamento, ma il metodo Las Rozas – così come l’approccio alla Masia – non si può copiare né esportare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’Italia insegue Guardiola, El Paìs: “Inutile provare a copiare il modello spagnolo”

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