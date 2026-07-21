L’Unione europea ha introdotto nuove regole per aumentare la sicurezza alimentare riguardo ai prodotti ittici pronti al consumo, come il salmone affumicato. Queste misure sono state adottate in risposta all’aumento delle infezioni da Listeria monocytogenes. Le normative prevedono controlli più severi e limiti più stringenti sui livelli di contaminazione. Le aziende devono adeguarsi a queste disposizioni per ridurre i rischi di contaminazione e garantire la sicurezza dei prodotti.

Le infezioni da Listeria monocytogenes sono in aumento e spingono l’ Unione europea a rafforzare le misure di sicurezza per alcuni alimenti considerati più esposti al rischio, tra cui il salmone affumicato e altri prodotti ittici pronti al consumo. Le nuove disposizioni, entrate in vigore nel 2026, introducono criteri più stringenti per i produttori, mentre recenti studi richiamano l’attenzione anche sui contaminanti chimici presenti nei pasti pronti a base di pesce. Gli esperti, tuttavia, ribadiscono che il consumo di pesce continua a rappresentare una scelta salutare, purché siano rispettati adeguati standard di sicurezza lungo tutta la filiera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Listeria nel salmone e pasti pronti, cosa cambia con le nuove regole Ue e come ridurre i rischi

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