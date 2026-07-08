Le nuove regole dell’UE prevedono risarcimenti più semplici per i voli con ritardo superiore a tre ore e rimborsi automatici per cancellazioni. Il bagaglio a mano sarà incluso nel prezzo del biglietto senza costi aggiuntivi, mentre saranno rafforzate le tutele per le famiglie e i passeggeri con esigenze speciali. Queste modifiche riguardano tutte le compagnie aeree operanti all’interno dell’Unione Europea.

Risarcimenti più snelli per i voli che superano le 3 ore di ritardo, rimborsi automatici, bagaglio a mano incluso nel prezzo del biglietto e maggiori tutele per famiglie e passeggeri fragili. Dopo tredici anni di negoziati il Parlamento europeo ha approvato la riforma che cambierà le regole che tutelano i passeggeri aerei, aggiornando il regolamento in vigore dal 2004. Non sarà una rivoluzione immediata, quest’estate non ci si conti insomma, resta da attendere il via libera definitivo del Consiglio europeo (atteso entro inizio agosto) e il periodo transitorio di un anno, prima che le nuove regole diventino operative in tutta Europa. Risarcimenti per ritardi e cancellazioni dei voli: cosa resterà invariato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Risarcimenti, rimborsi e bagaglio a mano gratis: ecco cosa cambia per i passeggeri con le nuove regole UE

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