Entro il 2026 si prevedono un milione e seicento mila visite in più rispetto ai termini di garanzia. La legge approvata dal governo per ridurre le liste d’attesa fa registrare i primi effetti concreti. La cifra rappresenta un incremento rispetto alle annualità precedenti, con un miglioramento nei tempi di prenotazione e svolgimento delle visite mediche. La ministra ha definito i dati come un risultato incoraggiante.

Inizia la svolta sui tempi per le visite mediche: la legge per il contrasto delle liste d’attesa varata dal governo che comincia a dare i suoi frutti. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato emerge dal Bollettino sulle liste di attesa realizzato dall’Agenas. Il documento arriva a due mesi dalla presentazione della nuova Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle Liste di Attesa, lo strumento digitale voluto dal Governo Meloni e istituito dalla Legge 1072024... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Liste d’attesa, svolta sui tempi: nel 2026 +1,6 milioni di visite nei termini di garanzia. Meloni: “Risultato incoraggiante”

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LISTE D'ATTESA SANITÀ: SVOLTA POSITIVA! TEMPI RIDOTTI DOPO 20 ANNI!

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Sanità, liste d’attesa: nel 2026 tempi non rispettati per 2,4 milioni di visite ed esamiNel 2026, si prevede che 2,4 milioni di visite ed esami programmati non rispetteranno i tempi previsti nelle liste di attesa.

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